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31 марта, 09:12

Инфантино заявил, что ФИФА обеспечит иранцам наилучшие условия на чемпионате мира

Сергей Ярошенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил об отсутствии у организации запасных планов по поводу участия сборной Ирана в чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

«Мы живем в реальном мире и понимаем, насколько сложна ситуация с иранской сборной, но мы работаем и сделаем так, чтобы они провели свои матчи чемпионата мира в наилучших условиях. Нет плана B, C или D — есть только план А. Мы живем в сложном геополитическом контексте, и эти проблемы мы не в силах разрешить, но у нас есть возможность объединять, создавать условия для того, чтобы мир собирался вместе в атмосфере мира и праздника», — цитирует Инфантино El Financiero.

Ранее глава Федерация футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей на чемпионате мира из США в Мексику. Федерация обратилась в ФИФА после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие иранцев на турнире неуместным ради их же безопасности.

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Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.

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