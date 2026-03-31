Швеция — Польша: онлайн-трансляция стыкового матча ЧМ-2026
Швеция и Польша сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 31 марта
Швеция и Польша сыграют в финале стыкового раунда пути А отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 31 марта. Игра в Сольне (Швеция) на «Сторберри Арене» начнется в 21.45 по московскому времени.
Отслеживайте ключевые события игры Швеция — Польша в матч-центре сайта «СЭ».
Матч Швеция — Польша в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
В полуфинале Швеция обыграла Украину (3:1), а Польша одержала победу над Албанией (2:1).
Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».
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