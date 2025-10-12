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12 октября 2025, 12:19

Тонали — о победе над Эстонией: «Это хорошо для нашей уверенности»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал победу над сборной Эстонии (3:1) в матче отборочного турнира чемпионат мира 2026 года.

«Это хорошо для нашей уверенности в себе, которая постепенно возвращается, и то, как мы контролировали мяч, было одним из моментов, когда мы чувствовали себя комфортно, даже в последние 10 минут, когда они все бросились в атаку. Мы уважали Эстонию, но при этом играли в свою игру и показывали, как сильно мы хотим принести очки своей команде», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

Италия одержала третью победу подряд после назначения Дженнаро Гаттузо главным тренером. Команда занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах.

В следующем туре итальянцы сыграют дома с Израилем.

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