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12 октября 2025, 14:51

Багаж сборной Азербайджана потерялся перед матчем отбора на ЧМ-2026 против Украины

Сергей Ярошенко

Багаж сборной Азербайджана потерялся по дороге на матч против сборной Украины в отброчном турнире чемпионат мира 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на польского журналиста Петра Слонку.

По информации источника, национальная команда прибыла в Краков (Польша) без багажа, из-за чего не смогла вовремя приступить к тренировочному процессу.

Матч состоится 13 октября. Азербайджан с 1 очком в 3 матчах занимает последнее 4-е место в группе D, украинцы с 4 очками в 3 матчах — на 2-й строчке.

Источник: ТАСС
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