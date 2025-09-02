Сан-Марино и Босния встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Сан-Марино и Боснии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в Серравалле, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Сан-Марино — Босния и Герцеговина можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

06 сентября 2025, 21:45. Олимпийский (Серравалле)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Предыдущая встреча команд в отборе состоялась в июне и завершилась победой боснийцев со счетом 1:0.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.