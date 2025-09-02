Сан-Марино — Босния: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Сан-Марино и Босния встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Сан-Марино и Боснии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в Серравалле, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Сан-Марино — Босния и Герцеговина можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Предыдущая встреча команд в отборе состоялась в июне и завершилась победой боснийцев со счетом 1:0.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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