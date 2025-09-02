Сборные Австрии и Кипра встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Австрии и Кипра встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на «Райффайзен Арене» в Линце и начнется в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Австрия — Кипр можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

06 сентября 2025, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В отборе чемпионата мира Австрия победила Румынию (2:1) и Сан-Марино (4:0), Кипр победил Сан-Марино (2:0) и проиграл Боснии и Герцеговине (1:2) и Румынии (0:2).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.