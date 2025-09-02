Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Армения — Португалия можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

06 сентября 2025, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Сборные выступают в группе F европейского отбора ЧМ, где также играют Венгрия и Ирландия.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.