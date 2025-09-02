Армения — Португалия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Армения — Португалия можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Сборные выступают в группе F европейского отбора ЧМ, где также играют Венгрия и Ирландия.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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