Невеш — о поражении от Ирландии: «Это был очень сложный матч для сборной Португалии»

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал поражение от Ирландии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это был очень сложный матч для нас. Тяжело играть против команд, которые выстраивают такой низкий блок. Сегодня был не наш день, но мы находимся в хорошей позиции. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на чемпионат мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Невеша.

Португалия с 10 очками лидирует в группе F. Ирландия идет на третьей строчке — 7 очков.