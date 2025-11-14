Футбол
Сегодня, 03:48

Тренер сборной Ирландии объяснил, как удалось победить Португалию

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал победу над Португалией (2:0) в матче отборчного турнира чемпионата мира-2026.

«Это один из немногих способов играть против Португалии — постараться не пропустить. Мы знали, что нам нужна как минимум ничья, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Мы решили играть с низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством, как у Португалии, невозможно перекрыть все зоны, поэтому в одних зонах мы сознательно отдавали им мяч, а другие старались закрывать», — цитирует официальный сайт УЕФА Хадльгримссона.

Португалия с 10 очками лидирует в группе F. Ирландия идет на третьей строчке — 7 очков.
Сборная Франции вышла на&nbsp;ЧМ-2026.Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0
Источник: Официальный сайт УЕФА
