ЮАР переиграла Корею и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная ЮАР переиграла Корею в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика).

Единственный гол был забит на 63-й минуте. Отличился Тапело Масеко, пробив в нижний угол ворот.

Сборная ЮАР набрала 4 очка и со второго места в группе А вышла в плей-офф, где в первом раунде сыграет с Канадой. Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Начало — 22:00 по московскому времени.

Корея с 3 очками занимает 3-е место в группе А и сохраняет шансы на попадание в 1/16 финала, как одна из 8 лучших команд, занявших третьи места.