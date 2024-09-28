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ФИФА может дисквалифицировать вратаря сборной Аргентины Мартинеса за неприличные жесты

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эмилиано Мартинес.
Фото Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на два матча отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщил в соцсети X журналист Эрнан Кастильо.

ФИФА рассмотрит инциденты с колумбийским оператором и спорным жестом голкипера во время празднования победы в Кубке Америки-2024.

11 сентября 32-летний аргентинец ударил по камере после поражения от Колумбии (1:2) в матче отбора ЧМ-2026. Несколькими дням ранее он во время церемонии в честь победы в Кубке Америки-2024 приложил трофей к паху, как делал это после победы в финале ЧМ-2022.

10 октября Аргентина сыграет против Венесуэлы, а 15-го встретится с Боливией.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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