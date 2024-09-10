Доривал Жуниор: «У меня нет никаких сомнений, что сборная Бразилии будет в финале чемпионата мира-2026»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уверен, что сможет вывести национальную команду в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы станем финалистами. Можете заснять, как я это говорю. У меня нет никаких сомнений. Мы будем там», — заявил тренер.

Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года. Под его руководством команда провела 5 матчей в официальных турнирах, одержав две победы и три раза сыграв вничью.

Последний раз бразильцы играли в финале чемпионата мира в 2002 году. Тогда они победили Германию со счетом 2:0. Всего на счету сборной Бразилии пять побед на этом турнире.