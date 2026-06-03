Сборная США: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная США на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная США по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе D. Соперники американцев — сборные Парагвая, Австралии, Турции.
Игры американцев пройдут на двух стадионах: «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Люмен Филд» в Сиэтле (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы США
13 июня, суббота
4.00. США — Парагвай
19 июня, пятница
22.00. США — Австралия
26 июня, пятница
5.00. Турция — США
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной США, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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