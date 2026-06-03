Сборная США: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная США на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная США по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе D. Соперники американцев — сборные Парагвая, Австралии, Турции.

Игры американцев пройдут на двух стадионах: «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы США

13 июня, суббота

4.00. США — Парагвай

19 июня, пятница

22.00. США — Австралия

26 июня, пятница

5.00. Турция — США

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной США, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.