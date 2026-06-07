Расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026
Опубликовано расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Швеции по футболу сыграет в группе F в финальном турнире чемпионата мира — 2026. Команда Грэма Поттера сыграет с Нидерландами, Японией и Тунисом. «СЭ» публикует расписание шведской сборной.
Расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026
15 июня (понедельник)
05:00. Швеция — Тунис — стадион BBVA в Гуадалупе (Мексика)
20 июня (суббота)
20:00. Нидерланды — Швеция — стадион NRG в Хьюстоне (США)
26 июня (пятница)
02:00. Япония — Швеция — стадион AT&T в Арлингтоне (США)
Время начала — московское.
Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».
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