Сборная Швеции по футболу сыграет в группе F в финальном турнире чемпионата мира — 2026. Команда Грэма Поттера сыграет с Нидерландами, Японией и Тунисом. «СЭ» публикует расписание шведской сборной.

Расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026

15 июня (понедельник)

05:00. Швеция — Тунис — стадион BBVA в Гуадалупе (Мексика)

20 июня (суббота)

20:00. Нидерланды — Швеция — стадион NRG в Хьюстоне (США)

26 июня (пятница)

02:00. Япония — Швеция — стадион AT&T в Арлингтоне (США)

Время начала — московское.

Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде