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7 июня, 22:00

Расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026

Опубликовано расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александер Исак, игрок сборной Швеции.
Фото Getty Images

Сборная Швеции по футболу сыграет в группе F в финальном турнире чемпионата мира — 2026. Команда Грэма Поттера сыграет с Нидерландами, Японией и Тунисом. «СЭ» публикует расписание шведской сборной.

Расписание сборной Швеции в групповом этапе ЧМ-2026

15 июня (понедельник)

05:00. Швеция — Тунис — стадион BBVA в Гуадалупе (Мексика)

20 июня (суббота)

20:00. Нидерланды — Швеция — стадион NRG в Хьюстоне (США)

26 июня (пятница)

02:00. Япония — Швеция — стадион AT&T в Арлингтоне (США)

Время начала — московское.

Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».

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