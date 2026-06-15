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15 июня, 22:00

Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 16 июня

16 июня на групповом этапе ЧМ-2026 пройдут три матча
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Три матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут во вторник, 16 июня. «СЭ» публикует расписание матчей игрового дня.

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 16 июня.

1.00. Саудовская Аравия — Уругвай

4.00. Иран — Новая Зеландия

22.00. Франция — Сенегал

Время начала — московское

Следить за основными событиями и результатами игр ЧМ-2026 можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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