Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 16 июня

Три матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут во вторник, 16 июня. «СЭ» публикует расписание матчей игрового дня.

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 16 июня.

1.00. Саудовская Аравия — Уругвай

4.00. Иран — Новая Зеландия

22.00. Франция — Сенегал

Время начала — московское

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Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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