Капитан Испании Родри — о ничьей с Кабо-Верде: «Это была игра на терпение»

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри прокомментировал ничью в матче с Кабо-Верде (0:0) на групповом этапе чемпионата мира-2026.

«Это была игра на терпение. Они сели в оборону с самого начала. Мы создавали моменты, но не смогли забить. Трудно против команды, которая играет низким блоком», — цитирует футболиста The Touchline.

В следующем матче на турнире испанцы встретятся со сборной Саудовской Аравии. Встреча пройдет 21 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.