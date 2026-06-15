Чемпионы Европы не побеждают в первом туре ЧМ с 1998 года

Сборная Испании не справилась с Кабо-Верде и подтвердила очень неприятную тенденцию для действующих чемпионов Европы. Победители континентального турнира вот уже 28 лет не могут стартовать с победы на ЧМ. В 2010 и 2014 годах испанцы уступили соответственно швейцарцам и голландцам, французы в 2002-м проиграли сенегальцам, португальцы в 2018-м добились только результативной ничьей с единственным географическим соседом, а греки с итальянцами и вовсе не смогли пройти отбор.

Кстати, неудачный старт был у испанцев и в 1966 году, хотя в прошлом веке дела у европейских грандов шли значительно лучше — пять побед при одной ничьей и двух неудачах.