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15 июня, 22:00

Чемпионы Европы не побеждают в первом туре ЧМ с 1998 года

Кирилл Бурдаков
Статистик
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль.
Фото Getty Images

Сборная Испании не справилась с Кабо-Верде и подтвердила очень неприятную тенденцию для действующих чемпионов Европы. Победители континентального турнира вот уже 28 лет не могут стартовать с победы на ЧМ. В 2010 и 2014 годах испанцы уступили соответственно швейцарцам и голландцам, французы в 2002-м проиграли сенегальцам, португальцы в 2018-м добились только результативной ничьей с единственным географическим соседом, а греки с итальянцами и вовсе не смогли пройти отбор.

Кстати, неудачный старт был у испанцев и в 1966 году, хотя в прошлом веке дела у европейских грандов шли значительно лучше — пять побед при одной ничьей и двух неудачах.

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