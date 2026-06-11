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Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 11 июня

Опубликовано расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 11 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. В первый игровой день мундиаля состоится матч открытия, в котором примут участие сборные Мексики и ЮАР.

Игра пройдет на легендарной арене «Ацтека» в Мехико. Это первый стадион в истории, который дважды удостоился чести провести решающий матч главного футбольного турнира планеты (1970, 1986). «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 11 июня

22.00. Мексика — ЮАР

Время начала — московское.

Перед матчем состоится церемония открытия. Эфир начнется в 20.40 мск.

Где смотреть трансляцию

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча открытия. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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