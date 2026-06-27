Сборные Иордании и Аргентины сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча группы J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.

28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Трансляцию матча Иордания — Аргентина покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за событиями встречи Иордания — Аргентина можно в матч-центре «СЭ».

Иордания стартовала на чемпионате мира с поражения от Австрии со счетом 1:3, а во 2-м туре уступила Алжиру — 1:2. Аргентина в 1-м туре обыграла Алжир — 3:0, после чего победила Австрию — 2:0. Команды выступают в группе J, где также играют сборные Алжира и Австрии.

Чемпионат мира-2026 принимают три страны: США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

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