Марчиняк ошибочно не наказал Резаэяна, но правильно сохранил предупреждение Халилзаде

На 14-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Египет — Иран (1:1) опытнейший судья Шимон Марчиняк ошибочно не вынес предупреждение сравнявшему счету Рамину Резаэяну. Тот при праздновании гола натянул майку на голову.

В правиле 12 «Нарушения правил и недисциплинированное поведение» прямым текстом написано, что игрок должен быть предупрежден, если он снимает футболку или накрывает ей голову.

А вот на 90+4-й минуте Марчиняк поступил правильно, оставив в силе предупреждение другого иранца. Шоджа Халилзаде получил желтую карточку за такое же празднование гола. Несмотря на то, что взятие ворот было отменено, дисциплинарная санкция сохранилась. И это тоже прямым текстом написано в правиле 12: игрок должен быть предупрежден, даже если гол отменяется.

Египет (пять очков после трех матчей) занял второе место в таблице группы G и вышел в 1/16 финала ЧМ-2026. Иран (три очка) финишировал на третьем месте. Он сохраняет шансы на участие в плей-офф.