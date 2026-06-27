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Судейство

Сегодня, 13:10

Марчиняк ошибочно не наказал Резаэяна, но правильно сохранил предупреждение Халилзаде

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Шимон Марчиняк.
Фото Getty Images

На 14-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Египет — Иран (1:1) опытнейший судья Шимон Марчиняк ошибочно не вынес предупреждение сравнявшему счету Рамину Резаэяну. Тот при праздновании гола натянул майку на голову.

В правиле 12 «Нарушения правил и недисциплинированное поведение» прямым текстом написано, что игрок должен быть предупрежден, если он снимает футболку или накрывает ей голову.

А вот на 90+4-й минуте Марчиняк поступил правильно, оставив в силе предупреждение другого иранца. Шоджа Халилзаде получил желтую карточку за такое же празднование гола. Несмотря на то, что взятие ворот было отменено, дисциплинарная санкция сохранилась. И это тоже прямым текстом написано в правиле 12: игрок должен быть предупрежден, даже если гол отменяется.

Игроки сборной Бельгии Николас Раскин и&nbsp;Ромелу Лукаку празднуют гол в&nbsp;ворота Новой Зеландии на&nbsp;ЧМ-2026 27&nbsp;июня.Ирану не хватило сантиметров до прямого выхода в плей-офф, а Бельгия реабилитировалась за серый старт

Египет (пять очков после трех матчей) занял второе место в таблице группы G и вышел в 1/16 финала ЧМ-2026. Иран (три очка) финишировал на третьем месте. Он сохраняет шансы на участие в плей-офф.

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