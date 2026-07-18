Президент Мексики Шейнбаум посетит финал чемпионата мира-2026 по приглашению Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что посетит финальный матч чемпионата мира по футболу.

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Йорке (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Да, я получила приглашение от президента Трампа поехать в воскресенье на финал чемпионата мира. Я приняла решение присутствовать, так как это прямое приглашение от президента Соединенных Штатов», — приводит Milenio слова Шейнбаум.

Ранее сообщалось, что ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка из-за дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде.

Чемпионат мира проходит с 11 июня. Турнир также принимали Мексика и Канада.