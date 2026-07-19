Сака стал четвертым англичанином с хет-триком на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Букайо Сака забил три гола в ворота сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (6:4).

24-летний футболист стал четвертым англичанином, который оформил хет-трик в матче чемпионата мира. Ранее это сделали Джефф Херст, Харри Кейн и Гари Линекер.

Кроме того, Сака стал вторым игроком в истории, кто забил Франции трижды, после Пеле на ЧМ-1958.

Также нападающий вторым в истории забил три и более гола в матче за третье место. На ЧМ-1958 года француз Жюст Фонтен оформил покер.