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Сегодня, 08:17

Федерация футбола Франции поблагодарила Дешама за 14 лет работы со сборной

Алина Савинова

Федерация футбола Франции (FFF) опубликовала заявление в связи с уходом Дидье Дешама с поста главного тренера сборной страны.

57-летний специалист покинул национальную команду после матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии (4:6). Дешам работал в сборной Франции с 2012 года.

«Федерация футбола Франции (FFF) приветствует и благодарит главного тренера национальной сборной Дидье Дешама за выдающуюся работу. Дидье Дешам олицетворял требовательность, дисциплину, чувство единства и любовь к синей футболке сборной. За 14 лет под его руководством сборная Франции вернула себе авторитет, уважение и любовь болельщиков, неизменно оставаясь на высочайшем мировом уровне. Дидье Дешам сумел привить команде культуру высоких результатов и ответственности — она станет ориентиром для будущих поколений. Федерация футбола Франции выражает ему безграничную признательность. Спасибо, Дидье!», — говорится в заявлении.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака и&nbsp;вратарь сборной Франции Майк Меньян в&nbsp;матче за&nbsp;третье место на&nbsp;ЧМ-2026.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

Вместе со сборной Франции Дешам выиграл чемпионат мира 2018 года в России, завоевал серебро чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2016, выиграл Лигу наций в сезоне-2020/21 и стал бронзовым призером Лиги наций-2024/25.

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Дидье Дешам
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