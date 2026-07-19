Самые дешевые билеты на финал ЧМ-2026 продавали по цене 6411 долларов США

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) по перепродаже билетов утром 18 июля предлагал самые дешевые билеты на финал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании по цене 6411,25 доллара США за места среднего яруса за воротами, сообщает AP.

По данным источника, к обеду их уже не было.

Билеты в углах верхнего яруса продавались почти за 10000 долларов США. Чтобы быть ближе к действию, покупателям пришлось бы потратить около 16000 долларов, а за специальные места с обслуживанием — до 60000 долларов.

Другие площадки, такие как SeatGeek и StubHub, также предлагали билеты на верхний ярус по цене от 10000 долларов, а на нижние ярусы — приближающиеся к 35000 долларов.

Матч Испания — Аргентина пройдет 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.