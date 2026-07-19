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Сегодня, 09:17

The Guardian: доходы от ЧМ-2026 превысили ожидания и составили 15 миллиардов долларов

Алина Савинова

ФИФА объявит о рекордных доходах в 15 миллиардов долларов, которые принес чемпионат мира-2026, сообщает The Guardian.

По информации источника, 18 июля президент ФИФА Джанни Инфантино проинформировал национальные ассоциации о том, что доходы от чемпионата мира значительно превысили ожидания. Изначально организация прогнозировала выручку в 11 миллиардов долларов.

Отмечается, что значительную часть заработанной суммы принесли продажи билетов и пакетов гостеприимства, особенно на вторичном рынке, где ФИФА получает 15% комиссии как от покупателя, так и от продавца.

Ранее AP сообщал, что официальный сайт ФИФА по перепродаже билетов утром 18 июля предлагал самые дешевые билеты на финал ЧМ-2026 по цене 6411,25 доллара США за места среднего яруса за воротами. К обеду их уже не было.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.

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