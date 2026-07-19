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Сегодня, 08:30

Кунде о поражении Франции от Англии на ЧМ-2026: «Матч за третье место — это тяжело. Он не должен проводиться»

Алина Савинова

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал поражение от сборной Англии (4:6) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Мы все разочарованы, что завершили турнир вторым поражением подряд и не смогли подарить победу тренеру. Главное сожаление — прежде всего то, что мы не в финале. Такой матч очень тяжело играть. На мой взгляд, он вообще не должен проводиться. Как спортсмену, после подготовки с единственной целью — финал — выходить на него невероятно трудно. При этом мы обязаны были сыграть лучше. В целом мы оставили позитивное впечатление, и людям нравилось смотреть на нашу игру. Но заканчивать турнир вот так — это оставляет горький привкус», — приводит L'Еquipe слова Кунде.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака и&nbsp;вратарь сборной Франции Майк Меньян в&nbsp;матче за&nbsp;третье место на&nbsp;ЧМ-2026.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

Также он поделился мнением о работе под руководством Дидье Дешама, который покинул пост главного тренера сборной Франции после матча за третье место на ЧМ-2026.

«Мы помним сборную Франции на тот момент, когда он ее принял. И в спортивном плане, и в плане имиджа мы переживали трудный период, была потеря любви публики. Год за годом он выправил эту команду — работой своего штаба и всех игроков, которые прошли через его руки. Мы должны быть благодарны за это, и за 2018-й. Будущее у сборной Франции тоже блестящее: у нас очень хорошая группа и много таланта. В раздевалке это было тяжело. Он был очень тронут во время своего последнего обращения. Прозвучали слова благодарности за все годы вместе, за этот турнир и за то, что мы отдали, даже если не все делали правильно», — добавил футболист.

Вместе со сборной Франции Дешам выиграл чемпионат мира 2018 года в России, завоевал серебро чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2016, выиграл Лигу наций в сезоне-2020/21 и стал бронзовым призером Лиги наций-2024/25.

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