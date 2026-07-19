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Сегодня, 10:35

Аргентинский журналист о финале против Испании: «Это особенный соперник для Месси из-за «Реала»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Известный аргентинский спортивный журналист и писатель Серхио Левински в интервью обозревателя «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности матча против сборной Испании для Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.

— Как вы считаете, для Месси может быть дополнительной мотивацией что-то доказать Мадриду, вообще той части Испании, которая его не любит? Или ему это вообще все равно?

— Наверное, какая-то небольшая доля мотивации в этом есть. Но мне кажется, что после победы на прошлом чемпионате мира Месси уже находится в другом состоянии. Теперь для него ЧМ — это скорее возможность сыграть спокойно, раскованно и, если получится, выиграть еще один титул.

Но это уже совсем не то, что в Катаре. Думаю, настоящий, главный, решающий чемпионат мира для Месси был предыдущий. Хотя перед матчем с Испанией, возможно, у него появится небольшое волнение. Это для него — особенный соперник из-за «Реала». Но только в этом смысле.

Лионель Месси и&nbsp;Лионель Скалони.За что Месси обожают игроки, Скалони нанимали на два месяца, коррупция в федерации. Интервью об Аргентине

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.

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