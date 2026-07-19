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Сегодня, 09:36

Глава RFEF Лузан заявил, что сборная Испании заслужила победу в финале ЧМ-2026

Алина Савинова

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан пожелал победы сборной Испании в финале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

«Желаю большой победы Испании. Мы достаточно заслужили ее, но впереди 90 минут, и нужно будет выложиться. Я абсолютно доверяю игрокам и тренеру, который безупречно читает каждый матч. Мы вместе уже больше 40 дней, и команда — единое целое. Мы стоим перед великим вызовом — стать чемпионами мира во второй раз. Та сборная заставляла нас трепетать, но нынешняя выглядит даже более цельной. Здесь все играют друг за друга, они — семья», — приводит Mundo Deportivo слова Лузана.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

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