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Сегодня, 09:49

Макрон поблагодарил Дешама за работу в сборной Франции: «Спасибо, Дидье, за легендарные победы»

Алина Савинова

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к тренеру Дидье Дешаму, завершившему работу в сборной страны.

57-летний специалист покинул национальную команду после матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии (4:6). Дешам работал в сборной Франции с 2012 года.

«Сегодня переворачивается страница в истории французского футбола. Спасибо, Дидье Дешам, за легендарные победы, сильные эмоции, за то, что на протяжении многих лет возглавлял нашу команду и заставлял трепетать всю Францию. Четырнадцать лет — эпоха Дешама», — написал Макрон в соцсетях.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций в сезоне-2020/21.

Ранее СМИ сообщали, что французскую сборную возглавит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. По информации L'Equipe, он приступит к работе с 1 сентября.

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