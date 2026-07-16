AS: Барко дважды провоцировал Беллингема перед конфликтом после полуфинала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Валентин Барко дважды спровоцировал Джуда Беллингема перед конфликтом, который произошел после полуфинального матча чемпионата мира-2026 с Англией (2:1), сообщает AS.

Ранее сообщалось, что после окончания встречи Беллингем ударил Барко, после чего между футболистами возникла небольшая потасовка, которую быстро удалось погасить. При этом, по данным AS, с остальными игроками сборной Аргентины английский полузащитник спокойно обменялся рукопожатиями.

По информации источника, первая провокация произошла после того, как Энцо Фернандес сравнял счет. Барко выбежал со скамейки запасных, однако вместо того, чтобы праздновать гол с партнерами, направился к английским футболистам. Он эмоционально отпраздновал забитый мяч прямо перед Беллингемом, подпрыгнув возле него, в то время как остальные аргентинцы отмечали гол у углового флажка.

Вторая провокация, как утверждает AS, произошла уже после финального свистка. Когда Беллингем подошел пожать руку Барко, аргентинец произнес в его адрес фразу на испанском языке, рассчитывая, что англичанин ее не поймет. Однако полузащитник «Реала» понял сказанное, после чего ударил соперника по затылку.

Источник отмечает, что Беллингем осознает, что не должен был реагировать подобным образом, однако его поступок стал следствием двух провокаций со стороны Барко, а также разочарования из-за поражения и упущенного выхода в финал чемпионата мира.

В финале ЧМ-2026 Аргентина 19 июля сыграет против Испании.