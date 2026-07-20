Мбаппе стал первым, кому удалось дважды стать лучшим бомбардиром чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом, которому удалось дважды стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.

На ЧМ-2022 Мбаппе завоевал «Золотую бутсу», забив 8 голов в 7 матчах турнира. На ЧМ-2026 форвард отличился 10 раз в 8 играх.

По итогам ЧМ-2026 Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Француз забил 22 гола в 22 матчах на мировых первенствах.