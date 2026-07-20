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Сегодня, 02:08

Мбаппе стал первым, кому удалось дважды стать лучшим бомбардиром чемпионата мира

Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом, которому удалось дважды стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.

На ЧМ-2022 Мбаппе завоевал «Золотую бутсу», забив 8 голов в 7 матчах турнира. На ЧМ-2026 форвард отличился 10 раз в 8 играх.

По итогам ЧМ-2026 Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Француз забил 22 гола в 22 матчах на мировых первенствах.

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