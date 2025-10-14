Португалия — Венгрия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Португалии и Венгрии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Португалии и Венгрии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Португалия — Венгрия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

14 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась португальцев со счетом 3:2. В трех матчах квалификации португальцы набрали 9 очков, венгры — 4.