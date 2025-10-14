Италия — Израиль: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Италии и Израиля встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Италии и Израиля встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Италия — Израиль можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.
Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой итальянцев со счетом 5:4. Италия набрала 12 очков в пяти матчах квалификации, Израиль — 9 очков в шести матчах.
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