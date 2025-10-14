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14 октября 2025, 19:45

Италия — Израиль: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Италии и Израиля встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Италии и Израиля встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Италия — Израиль можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
14 октября 2025, 21:45. Bluenergy Stadium (Удине)
Италия
3:0
Израиль

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой итальянцев со счетом 5:4. Италия набрала 12 очков в пяти матчах квалификации, Израиль — 9 очков в шести матчах.

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