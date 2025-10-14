Испания — Болгария: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Испании и Болгарии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Испании и Болгарии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Испания — Болгария можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

14 октября 2025, 21:45. Хосе Соррилья (Вальядолид)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой испанцев со счетом 3:0. В трех матчах квалификации Испания одержала три победы, а Болгария потерпела три поражения.