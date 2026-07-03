Португалия — Хорватия: прямой эфир, видеотрансляция, смотреть онлайн матч 1/16 финала ЧМ по футболу
Португалия и Хорватия проведут матч в 1/8 финала чемпионата мира
Сборные Португалии и Хорватии проведут матч в 1/16 финала ЧМ-2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Игра состоится на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026. Следить за основными событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.
Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».
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