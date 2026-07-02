Сборная Испании обыграла Австрию в матче 1/16 финала чемпионата мира, Ойярсабаль оформил дубль

Сборная Испании обыграла Австрию в матче 1/16 плей-офф чемпионата мира-2026 — 3:0. Встреча прошла в Лос-Анджелесе.

Дубль оформил нападающий испанцев Микель Ойярсабаль, отличившись на 36-й и 89-й минутах. Оба мяча были забиты с передач Марка Кукурельи.

Еще один гол забил защитник Педро Порро на 66-й минуте. Для него это дебютный гол в составе сборной.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.