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2 июля, 23:59

Сборная Испании обыграла Австрию в матче 1/16 финала чемпионата мира, Ойярсабаль оформил дубль

Сергей Ярошенко
Игроки сборной Испании празднуют гол Микеля Ойярсабаля.
Фото Reuters

Сборная Испании обыграла Австрию в матче 1/16 плей-офф чемпионата мира-2026 — 3:0. Встреча прошла в Лос-Анджелесе.

Дубль оформил нападающий испанцев Микель Ойярсабаль, отличившись на 36-й и 89-й минутах. Оба мяча были забиты с передач Марка Кукурельи.

Еще один гол забил защитник Педро Порро на 66-й минуте. Для него это дебютный гол в составе сборной.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
3:0
Австрия
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