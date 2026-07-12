Альварес — о победе Аргентины над Швейцарией: «Мы знали: если продолжим идти вместе, гол придет»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился эмоциями от победы над сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Аргентинцы с 72-й минуты играли в большинстве и вырвали победу в дополнительное время — 3:1. Альварес забил победный гол на 112-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

«Я очень счастлив, прежде всего. Мы продолжали пытаться до самого конца, все усложнилось, хотя у нас было на одного человека больше, экстра-тайм... Но мы знали: если продолжим идти вместе, гол придет — так и случилось. Конечно, хотелось бы выиграть раньше, но мы понимаем, что это непросто», — приводит пресс-служба ФИФА слова Альвареса.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина 15 июля сыграет с Англией.