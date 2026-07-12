Игроки «Реала» установили рекорд чемпионатов мира по количеству голов за один турнир

Футболисты мадридского «Реала» забили 19 голов на ЧМ-2026, установив новый рекорд по количеству мячей, забитых игроками одного клуба на одном чемпионате мира.

Предыдущий рекорд составлял 18 голов. Его делили венгерский «Гонвед» (1954), немецкая «Бавария» (2014) и французский «ПСЖ» (2018).

На турнире Килиан Мбаппе (Франция) забил 8 голов, Джуд Беллингем (Англия) — 6, Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4, а еще одним забитым мячом отметился Арда Гюлер (Турция).

Рекордным стал 19-й гол, который забил Беллингем, оформив дубль в матче четвертьфинала чемпионата мира против сборной Норвегии (2:1). Англичанин довел свой счет на турнире до шести мячей и сравнялся по этому показателю с соотечественником Гарри Кейном, занимая четвертое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 после Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Эрлинга Холанда.