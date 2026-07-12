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Сегодня, 07:03

Сборная Англии повторила победную серию 60-летней давности в матчах чемпионатов мира

Павел Лопатко

Сборная Англии победила сборную Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Англия одержала победы в последних четырех матчах чемпионата мира. По данным Opta, последняя более продолжительная победная серия была зафиксирована в период с 16 июля 1966 года по 2 июня 1970 года и насчитывала шесть матчей.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Англия победила Мексику (3:2), в 1/16 финала — ДР Конго (2:1), на групповой стадии — Панаму (2:0).

Джуд Беллингем забивает победный гол в&nbsp;ворота Норвегии.Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал

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