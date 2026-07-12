Сборная Англии повторила победную серию 60-летней давности в матчах чемпионатов мира

Сборная Англии победила сборную Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Англия одержала победы в последних четырех матчах чемпионата мира. По данным Opta, последняя более продолжительная победная серия была зафиксирована в период с 16 июля 1966 года по 2 июня 1970 года и насчитывала шесть матчей.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Англия победила Мексику (3:2), в 1/16 финала — ДР Конго (2:1), на групповой стадии — Панаму (2:0).