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Сегодня, 07:41

Скалони о матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026: «Честно говоря, мы настрадались»

Павел Лопатко
Лионель Скалони.
Фото Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над сборной Швейцарии (3:1 доп. время) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026.

«Честно говоря, сегодня мы настрадались. Мы знали, что они очень физически сильная команда. Думаю, они создали нам много трудностей. Нам не удавалось выходить из некоторых ситуаций. Честно говоря, сегодня удача была на нашей стороне, потому что у них удалили игрока, и после этого команда пошла в атаку. Мы должны быть реалистами, нам есть что улучшать, но побеждать всегда лучше», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Англией.

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