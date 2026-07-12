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Сегодня, 07:32

Сборная Аргентины забила в 15-м матче чемпионатов мира подряд

Павел Лопатко

Сборная Аргентины победила сборную Швейцарии (3:1 доп. время) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, Аргентина забила в 15-м матче чемпионатов мира подряд. Дольше в истории турнира безголевые серии не прерывались только у Уругвая (16 матчей с 1930 по 1962 год), Венгрии (17 матчей с 1934 по 1962 год), Германии (18 матчей с 1986 по 1998 год, 18 матчей с 1934 по 1958 год) и Бразилии (18 матчей с 1930 по 1958 год).

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Англией.

Сборная Аргентины радуется голу Хулиана Альвареса в&nbsp;ворота сборной Швейцарии в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026.Чудо-гол Альвареса вывел Аргентину в полуфинал. Эмболо подставил Швейцарию симуляцией и глупым удалением

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