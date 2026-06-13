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13 июня, 19:00

Погребняк считает, что сборная Шотландии может удивить на ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от выступления сборной Шотландии на чемпионате мира-2026.

«Мне кажется, Шотландия имеет шанс удивить. Там Стив Кларк, с которым я работал в Англии. Он очень качественный специалист. В центре поля играет Мактоминей, который сейчас лучший на своей позиции. У меня к ним есть симпатия», — сказал Погребняк «СЭ».

Первый матч сборная Шотландия проведет против Гаити 14 июня в 04:00 по московскому времени.

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