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14 июня, 12:07

Погребняк признался, что посмотрит матч Германия — Кюрасао из-за Дика Адвоката

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Германия — Кюрасао на чемпионате мира-2026.

«Если бы Кюрасао не возглавлял Дик Адвокат, я бы даже не стал смотреть эту игру. А так будет интересно понаблюдать за своим тренером, хочется, чтобы он добился положительного результата. Но первый матч с Германией. Сами знаете: играют 22 человека, а побеждают немцы. Германия выиграет, вопрос только в количестве голов», — сказал Погребняк «СЭ».

Встреча между командами пройдет 14 июня в Хьюстоне и начнется в 20.00 по московскому времени.

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