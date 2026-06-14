Винисиус отказался давать интервью на испанском языке после матча с Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор отказался давать интервью на испанском языке после матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

Об интервью на испанском 25-летнего нападающего попросил венесуэльский журналист.

«Я из Бразилии, поэтому буду говорить по-португальски», — ответил ему футболист.

Винисиус отметился в игре голом и был признан лучшим игроком матча.

Бразильцы с одним очком занимают первое место в таблице группы С ЧМ-2026. 20 июня они сыграют со сборной Гаити.

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