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14 июня, 11:42

Винисиус отказался давать интервью на испанском языке после матча с Марокко на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор отказался давать интервью на испанском языке после матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

Об интервью на испанском 25-летнего нападающего попросил венесуэльский журналист.

«Я из Бразилии, поэтому буду говорить по-португальски», — ответил ему футболист.

Винисиус отметился в игре голом и был признан лучшим игроком матча.

Бразильцы с одним очком занимают первое место в таблице группы С ЧМ-2026. 20 июня они сыграют со сборной Гаити.

Бразилия и&nbsp;Марокко сыграли вничью (1:1).Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену

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