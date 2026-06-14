В Нидерландах объяснили, почему не считают свою сборную фаворитом ЧМ-2026

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился с «СЭ» ожиданиями от матча сборной страны против Японии на чемпионате мира-2026.

«Думаю, игра завершится 1:1. Япония — достаточно сильная команда. Люди в Нидерландах не считают нашу сборную одним из фаворитов чемпионата. Многие игроки в этом сезоне не были в лучшей форме, отчасти из-за травм», — сказал Каптейнс «СЭ».

Встреча между командами пройдет 14 июня в Арлингтоне и начнется в 23.00 по московскому времени.