Сборные Перу и Парагвая встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Перу и Парагвая встретятся в матче заключительного, 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 10 сентября. Игра пройдет на Национальном стадионе в Лиме и начнется в 2.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Перу — Парагвай можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

10 сентября 2025, 02:30. Национальный (Лима)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Сборная Парагвая гарантировала себе попадание на чемпионат мира, набрав 25 очков в 17 матчах. Перуанцы набрали 12 баллов и не примут участие в ЧМ-2026.