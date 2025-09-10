Чили — Уругвай: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Чили и Уругвая встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Чили и Уругвая встретятся в матче заключительного, 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго и начнется в 2.30 по московскому времени.
Следить за основными событиями игры Чили — Уругвай можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
Сборная Уругвая гарантировала себе выход на чемпионат мира, набрав 27 очков в 17 турах. Чилийцы набрали 10 очков и не примут участие в ЧМ-2026.
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