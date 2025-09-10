Сборные Чили и Уругвая встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Чили и Уругвая встретятся в матче заключительного, 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго и начнется в 2.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Чили — Уругвай можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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10 сентября 2025, 02:30. Насиональ Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Сборная Уругвая гарантировала себе выход на чемпионат мира, набрав 27 очков в 17 турах. Чилийцы набрали 10 очков и не примут участие в ЧМ-2026.