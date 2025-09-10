Венесуэла и Колумбия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Венесуэлы и Колумбии встретятся в матче заключительного, 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Монументаль де Матурин» и начнется в 2.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Венесуэла — Колумбия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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10 сентября 2025, 02:30. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Сборная Колумбии гарантировала себе выход на чемпионат мира, набрав 25 очков в 17 турах. Венесуэла находится в зоне стыковых матчей, набрав 18 очков и опережая Боливию на один балл.