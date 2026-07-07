Агент Барбоза: «Ямаль вряд ли дорастет до уровня Месси, а вот до Роналду может»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

— Вопрос про Испанию. От Ямаля вчера ждали более яркой игры в матче с Португалией?

— Он же не зря заметил, что для него чуть ли не самый неприятный защитник — португалец Нуну Мендеш (улыбается). И вчера представитель «ПСЖ» до своей травмы в целом справлялся с Ямалем. Испанцу было трудно себя проявить. Именно Мендеш и вратарь Диогу Кошта могут занести себе в актив этот турнир.

— Ямаль может дорасти до уровня праймовых Роналду и Месси?

— До Месси — сомневаюсь. Вряд ли.

— А до Криштиану?

— Тут все реально. Не забывайте, что Ямаль еще молод, ему всего 18. В 16 он выигрывал Евро. Сравните его с молодым Роналду. Испанец еще будет прогрессировать, — сказал Барбоза «СЭ».

6 июля Испания обыграла Португалию (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026. В четвертьфинале испанцы сыграют против Бельгии.