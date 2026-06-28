BBC: Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 и провел 66 часов в самолете

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил 24 матча группового турнира чемпионата мира-2026 за две недели, подсчитала BBC.

Чиновник перемещался на бизнес-джете. По оценкам журналистов, с начала турнира, 11 июня, по 27 июня, самолет пролетел более 50 тысяч километров. Инфантино провел в воздухе 66 часов. Самым длительным перелетом получился путь из Майами в Сиэтл, который составил более 4000 километров.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир принимают 16 городов. Участие в ЧМ впервые в истории принимают 48 сборных.